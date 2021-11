Confcommercio, il piano "anticovid" per Natale Il presidente Romano avanza una serie di proposte all'amministrazione in vista del tavolo di domani

Confcommercio scrive al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in vista dell'invito a partecipare al tavolo di concertazione indetto per domani riguardo alle misure e proposte anti pandemia.

“Attestata l’urgenza e l’importanza della problematica da trattare – spiega il presidente Nicola Romano -, si ritiene opportuno anticipare le nostre richieste/proposte e, nel contempo, già far conoscere le stesse a tutti gli interessati”.

Proposte che precisano i commercianti ricalcano “un'organizzazione rispettosa delle ultime disposizioni governative scaturenti dalle preoccupazioni in corso al riguardo del Covid-19, addirittura prevedendo anche inasprimenti in ragione del fatto che ulteriori lockdown generalizzati non potrebbero più essere economicamente sopportati dagli operatori commerciali”.

“Diviene indispensabile, pertanto, un piano di coordinamento e sicurezza intelligente e dettagliato al fine di scongiurare situazioni di assembramenti soprattutto per le vie del centro per cui i controlli devono essere serrati perché non si può rischiare soprattutto il sabato e la domenica”.

E dunque le proposte: “Obbligo di mascherina, anche all’aperto, nelle strade e nei luoghi di maggior affluenza; Obbligo dell’uso di tutte le misure, preventive, anti contagio per tutti gli addetti a diretto contatto con il pubblico; Presenza contingentata all’interno delle attività aperte al pubblico”.

E poi chiedono all’amministrazione comunale di altri aspetti: “Evitare, con l’istallazione degli addobbi natalizi, di creare aree o quartieri con maggior indice di attrattività, come già chiesto in una nostra precedente nota, distribuendo equamente sull’intero perimetro urbano le risorse economiche all’uopo a disposizione; Concedere libertà di orari a tutte le attività, soprattutto a quelle operanti nel circuito della “movida” quali ristoranti, bar, pizzerie, pub, etc etc : ciò per meglio gestire l’affluenza; Stipulare convenzione, finanziariamente a carico dell’Amministrazione comunale, con società di vigilanza privata e concedere agli operatori economici di determinati settori merceologici che ne faranno richiesta, per un massimo di 4 giorni, la possibilità di poter usufruire dei servizi di guardiania giurata per meglio controllare affluenza e idoneità d’ingresso nella propria attività: esempio profumerie, gioiellerie, coloniali, attività movida, etc etc ; Prolungare l’orario operativo di tutti i mezzi pubblici per la mobilità urbana nei giorni festivi e prefestivi dal 1 dicembre al 9 gennaio”.

E infine Romano conclude: “Siamo certi che solo con una condivisa presa di coscienza delle problematiche in atto si potranno scongiurare ulteriori necessari, penalizzanti provvedimenti da parte degli Organi governativi preposti al controllo che saranno chiamati ad agire a difesa della salute di tutti i cittadini”.