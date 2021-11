Nuovo ricovero nei reparti covid del San Pio Sale a 23 il dato dei pazienti positivi in degenza presso il nosocomio di Benevento

Il virus continua a circolare ed anche se, come detto più volte, i dati appaiono fortunatamente ancora lontani dalle fasi più critiche dell'emergenza, ancora oggi si registrano nuovi ingressi per covid in ospedale. Nelle ultime ventiquattro ore, in particolare, al San Pio di Benevento aumenta ancora di una unità il dato complessivo dei pazienti positivi in degenza, che passa da 22 a 23. Si tratta di 15 pazienti sanniti e 8 residenti in altre province, di cui nove (uno in più rispetto a ieri) che necessitano delle cure del reparto di pneumologia sub-intensiva, mentre 14 sono ricoverati a malattie infettive

Fortunatamente nessun decesso. Mentre sale ancora il numero dei cittadini positivi al covid che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere: 1204 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'area covid dedicata, 920 residenti nella provincia di Benevento.