Covid. La lettera del rettore dell'Unisannio, Canfora: rispettare misure “E' il momento di profondere tutti il massimo impegno per salvaguardare la presenza"

Una lettera a firma del Rettore, Gerardo Canfora, per invitare ancora una volta gli studenti al rispetto delle misure anticovid. L'iniziativa dell'Università degli studi del Sannio rivolta alla comunità universitaria e dunque anche a docenti nonché al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, partendo delle “notizie di queste ore relative alla diffusione della nuova variante covid – si legge nella missiva del Rettore -, classificata dall’Oms come 'preoccupante'”, e che “ci confermano la necessità di tenere alta la guardia contro il virus che ha sconvolto le nostre vite negli ultimi due anni. E’ importante che ciascuno di noi continui a prestare la massima attenzione alle norme e procedure di prevenzione che hanno garantito, sino ad ora, la massima sicurezza degli studenti e di tutta la comunità UniSannio. Continuiamo ad usare la mascherina in tutti gli ambienti dell’ateneo, laviamo e disinfettiamo spesso le mani, evitiamo assembramenti”. Ed ancora: “I dati a disposizione della comunità scientifica, per quanto ancora limitati, fanno ritenere che, anche questa variante, che mostra tassi di diffusione molto più elevati di quelli visti fino ad ora, è sensibile ai vaccini”. Di qui “l'invito, per tutti coloro che sono nelle condizioni di accedere alla terza dose di vaccino, di farlo celermente. Invito anche chi non ha ancora aderito alla campagna di vaccinazione di ripensare le proprie decisioni: la sicurezza di tutti dipende dalle scelte di ciascuno di noi. Vi ricordo anche che dallo scorso settembre è obbligatorio esibire il green-pass per accedere agli ambienti dell’Ateneo”.

Infine il messaggio affinché nel rispetto di tutte le misure sia possibile proseguire con il percorso avviato: “Abbiamo più volte sottolineato come l'Università sia comunità, incontro, condivisione e confronto. Abbiamo sperimentato come senza queste componenti il processo di formazione, personale e professionale, diventi indubbiamente più povero e difficile. Ora è il momento di profondere tutti il massimo impegno per salvaguardare la presenza come valore aggiunto della comunità UniSannio”.