Tornano le stelle di Natale Ail per sostenere la ricerca contro il cancro Anche a Benevento l'impegno dell'associazione

La Stella di Natale AIL quest’anno torna a colorare le piazze italiane donando la speranza ai pazienti e alle loro famiglie.

"Le campagne AIL - sottolinea l'associazione - servono a sostenere la Ricerca Scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori;

supportare i Centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale; potenziare le cure domiciliari, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti; sostenere il Soggiorno Sereno, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari; finanziare servizi Socio-Assistenziali per le famiglie in difficoltà; offrire sostegno psicologico a pazienti e familiari. L’Associazione, costituita nel 2000, grazie alla volontà e alla determinazione di Stefania Mottola, sta aiutando i pazienti ematologici della provincia, finanziando sia progetti di ricerca che servizi per migliorare le condizioni di assistenza".

Ed in merito la Presidente della Sezione di Benevento Pierangela Mottola: “Chi cammina insieme a noi verso nuovi traguardi, vuole

perseguire con noi gli stessi obiettivi della condivisione, della resilienza, della lotta alle malattie onco- ematologiche, che non ci fermano, ma anzi ci fanno camminare a testa alta, più di prima, per affermare il diritto ad esserci, ad avere le migliori cure possibili anche in periodo di covid, nonostante il covid".