Covid. Dati stabili al San Pio di Benevento Il report dell’azienda ospedaliera

Nessuna dimissione e fortunatamente nessun nuovo ricovero nelle ultime 24 ore nei reparti Covid del San Pio di Benevento. I dati restano dunque stabili nell’area dell’ospedale dedicata all’emergenza coronavirus, dove ad oggi sono 23 i pazienti positivi che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere.

Si tratta di 16 sanniti e 7 cittadini residenti in altre province, di cui 10 (uno in più rispetto a ieri) che necessitano delle cure del reparto di pneumologia sub intensiva, 12 i ricoveri nel reparto di malattie infettive e uno nell’area isolamento Covid allestita nei pressi del pronto soccorso.