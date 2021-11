Asl: potenziato centro vaccinale Pepicelli per terze dosi, ecco i nuovi orari L'appello del Dg, Volpe: "Evitare se possibile gli orari di apertura degli hub"

"Da domani, 1 dicembre, l'Asl Benevento d’intesa con il sindaco della città, ha disposto il potenziamento del centro vaccinale dell’ex caserma Pepicelli, in considerazione del numero elevato di utenti che, responsabilmente e sempre più numerosi, si stanno rivolgendo all’Asl per ottenere la somministrazione della terza dose di vaccino". A comunicarlo l'azienda sanitaria di via Oderisio che a seguito dell'importante afflusso di cittadini presso l'hub di viale Atlantici annuncia che da mercoledì l’accesso presso la caserma Pepicelli sarà possibile tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 17 ed il sabato dalle ore 9 alle 14.

“Abbiamo voluto mantenere la formula Open Day - spiega il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe - per far si che chiunque possa recarsi liberamente presso le nostre strutture e richiedere la terza dose. Pregherei i cittadini di evitare, se possibile, gli orari di apertura degli hub che risultano essere quelli maggiormente affollati".

"Ricordo, inoltre, - aggiunge Volpe - che per ottenere la terza somministrazione di vaccino contro il covid devono essere trascorsi non meno di cinque mesi dall’ultima dose. Sebbene stiamo lavorando al potenziamento di tutti i centri distrettuali - conclude Volpe - è possibile che a causa dell’ampia platea degli aventi diritto, si possano creare fastidiose attese, per questo chiediamo comprensione e tolleranza, con la rassicurazione che lavoriamo sempre per migliorare i percorsi e rendere agevoli gli accessi e le prestazioni per tutti i cittadini del Sannio”.