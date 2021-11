Covid, al San Pio di Benevento una dimissione e un nuovo ingresso Restano 23 le persone ricoverate nel padiglione Santa Teresa. Sale a 818 il numero dei guariti

Un paziente dimesso e un nuoco ingresso nei reparti covid. Questa l'unica novità all'interno dei reparti dedicati al coronavirus dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Restano quindi 23 le persone attualmente ricoverate. Il nuovo ingresso riguarda il paziente che ieri era in attesa del tampone definitivo nell'area annessa al Pronto Soccorso. Invece è guarito ed è stato dimesso un paziente che si trovava in terapia sub intensiva allestita nel reparto di Pneumologia del padiglione Santa Teresa.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna restano quindi 339 su complessivi 1.412 trattati (sospetti n. 207 e accertati n. 1.205) dal mese di febbraio del 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 818. Dei 1.205 pazienti accertati positivi, ricoverati nella struttura da febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, 922 sono residenti nella provincia di Benevento.