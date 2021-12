Covid. Boom di terze dosi, in tanti anche per primo vaccino All'hub presso l'ex Caserma Pepicelli a Benevento circa 1400 somministrazioni al giorno

Non solo terze dosi, ma anche molte persone che si sono recate proprio in questi giorni all'Hub presso l'ex Caserma Pepicelli per effettuare per la prima volta il vaccino.

E questa mattina a poche ore dall'apertura erano giù più di 450 i sieri somministrati. Si è tornati insomma quasi ai ritmi alti della prima fase, ma nonostante la fila nuovamente consistente e sicuramente un maggior afflusso di auto lungo viale Atlantici, tutto almeno ad oggi sembrava procedere in maniera scorrevole. “Molto meglio di quando ho fatto la prima dose giù, sono arrivato da poco ma si procede velocemente”, il commento di chi era in attesa di ricevere il siero anticovid. “Dobbiamo fare la terza dose, non appena scaduti i termini siamo venuti”, fa eco un altro sannita in fila.

Presenze confermate dai dati: “Raggiungiamo i 1400 vaccini al giorno”, ha spiegato la dottoressa Michelina De Cicco, dirigente medico dell'Asl di Benevento evidenziando l'alto afflusso di persone ed anche un dato che lascia ben sperare in un ulteriore incremento della percentuale di persone vaccinate. Perché si stanno recando presso l'hub “tante persone che devono effettuare le terze dosi, ma ci sono anche le prime dosi che ancora arrivano. I non convinti stanno arrivando e questo è il dato credo veramente nuovo”.