Imu a Benevento, entro il 16 dicembre il pagamento dell'ultima rata Per chi ha scelto di rateizzare la tassa sulla seconda casa

L’assessora alle Finanze, Maria Carmela Serluca, ricorda che entro il 16 dicembre 2021 dovrà essere versata la rata di saldo dell’IMU 2021 in base alle aliquote e alle detrazioni già deliberate con delibera di Consiglio comunale n. 29/2021. Non sono ovviamente tenuti al pagamento coloro che hanno già provveduto a farlo in unica soluzione nel mese di giugno.