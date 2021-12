Covid. Ancora un decesso al San Pio di Benevento: non ce l'ha fatta una 84enne Il report dell’azienda ospedaliera registra anche un altro ricovero

Dopo giorni di tregua anche nel Sannio si tornano a registrare decessi nei reparti Covid. Non ce l’ha fatta una 84enne di Frasso Telesino in degenza al San Pio nell’area dedicata all’emergenza coronavirus. E torna a salire il dato delle vittime dall’inizio della pandemia: 340 su 1413 pazienti positivi trattati da febbraio dello scorso anno.

E purtroppo nelle ultime 24 ore c’è anche un nuovo ingresso in ospedale dove ad oggi restano 23 i pazienti positivi ricoverati. Si tratta di 16 sanniti e 7 cittadini residenti in altre province, di cui 10 che necessità delle cure del reparto di pneumologia sub intensiva mente 13 sono ricoverati a malattie infettive.