Ospedale Sant'Agata. Predisposto schema contrattuale tra San Pio e Asl Presto l'ospedale di comunità, Casa della Comunità e Centrale Operativa territoriale 118

L'azienda ospedaliera San Pio, in attuazione di quanto concordato in sede regionale con il presidente della Giunta Regione Vincenzo De Luca e degli impegni presi in presenza dei vertici dell'Asl di Benevento e del San Pio, del sindaco della città di Sant’Agata de’Goti, Salvatore Riccio – riunione organizzata grazie all'intermediazione del presidente di Confindustria, Oreste Vigortio - si è dato inizio alle procedure atte alla valorizzazione dell'ospedale de’ Liguori.

“E’ stato infatti predisposto – spiegano dal Comune saticulano - uno schema contrattuale di comodato d’uso tra A.O.R.N. San Pio e ASL di Benevento per le seguenti finalità: Ospedale di Comunità, Casa della Comunità e Centrale Operativa territoriale (C.O.T.)”.

“Questo è un primo importante passo verso il potenziamento e la valorizzazione del P.O. De’ Liguori - ha dichiarato il sindaco Salvatore Riccio, nella direzione dell’impegno assunto con la cittadinanza da questa Amministrazione. A riprova che il dialogo istituzionale e non le posizioni preconcette o “l’orgoglio” possono dare alla città servizi che oggi mancano. La vicenda 'ospedale de’ Liguori' non sarà mai trascurata ma, ripeto, continueremo a dialogare in modo sano e costruttivo con gli organismi preposti alla realizzazione di quanto necessario per ottenere quello per cui ci stiamo impegnando”.