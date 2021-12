Dal 3 dicembre divieto di sosta nei pressi dell’Hub vaccinale di viale Atlantici Sarà accessibile il parcheggio interno dell’ex Caserma

"A seguito di una riunione operativa con i rappresentanti dell’Asl di Benevento tenutasi questa mattina presso l’Hub vaccinale della ex Caserma Pepicellie a cui ha partecipato anche il consigliere Luigi Scarinizi, è stato deciso di istituire il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di viale degli Atlantici, nel tratto compreso tra l’incrocio con via G. B. La Salle e l’incrocio con via Meomartini, al fine di evitare ingorghi e favorire la circolazione dei veicoli che quotidianamente si recano presso la struttura per effettuare i vaccini anti Covid". A comunicarlo in una nota l’assessore al Traffico, Attilio Cappa.

“Gli utenti, d’ora innanzi, potranno accedere direttamente all’ampio parcheggio interno dell’ex Caserma Pepicelli, che finora era interdetto, in modo da non intralciare la circolazione stradale”, spiega ancora l’assessore Cappa al termine della riunione.

Pertanto, è stata adottata un’ordinanza provvisoria che prevede, a partire dal 3 dicembre, il divieto di sosta con tabellina esplicativa aggiuntiva “rimozione coatta” da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 17 e sabato dalle ore 8 alle ore 14 su ambo i lati del viale degli Atlantici nel tratto compreso tra l’incrocio con via G. B. La Salle fino all’incrocio con via Meomartini.