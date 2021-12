Nuovi casi covid, scuole chiuse a Pietrelcina fino al 4 dicembre Ad annunciarlo il sindaco Salvatore Mazzone

Scuole chiuse a Pietrelcina dopo nuovi casi di positività al covid. Ad annunciarlo il sindaco Salvatore Mazzone che ha provveduto ad emanare in queste ore apposita ordinanza di "sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado".

Un decisione che il primo cittadino di Pietrelcina ha comunicato con un post pubblicato sui social: "Cari concittadini - scrive Mazzone - ricevuta la notizia di una positività da tampone molecolare e di alcuni da test antigenico, oltre alla segnalazione di diverse situazioni di socialità degli scorsi giorni che meritano approfondimento, ho provveduto a sospendere l'attività didattica in presenza fino al 4 dicembre compreso. Informo, inoltre, che nella giornata di domani le classi interessate da casi di positività potranno effettuare il tampone molecolare.

La scuola provvederà a breve a dare indicazioni precise in tal senso. Prima del ritorno in presenza sarà effettuata igienizzazione e sanificazione dei locali delle scuole".