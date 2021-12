Mastella: «Se Omicron fa lievitare casi covid serve obbligo vaccinale» Il sindaco di Benevento: «Non voglio piangere i no vax. Se covid aumenta obbligo unica soluzione»

Il sindaco Mastella su Facebook analizza, preoccupato, la situazione covid: «Desta sempre maggiore preoccupazione la variante omicron . Cresce il contagio . Ma il vaccino , nella sua terza dose , al momento pare funzionare come barriera . Perciò il mio invito a vaccinarsi tutti . Sopratutto noi che, oggi , ancora ,resistiamo al suo insolente propagarsi . Oggi 103 morti in Italia e non capitava da maggio . Prego tutti di rispettare le regole di convivenza . Debbo dire che se in Europa ed in Italia Omicron dovesse implodere allora è ‘ inutile tergiversare: l'obbligo di vaccinazione è l'unica cosa da fare. Io non voglio piangere i no vax che senza vaccinazione sono deboli ed inermi contro il COVID , voglio gioire in serenità con loro , e voglio che trascorrano il resto della loro vita il più a lungo possibile con i loro cari. Se aumenta il COVID in progressione costante e malefica non resta altro da fare : VACCINO. OBBLIGATORIO»