Norme anticontagio e green pass, nel Sannio scattano controlli rigorosi Riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Torlontano

Scatteranno nelle prossime ore i controlli rafforzati delle forze dell'ordine affinchè si rispettino appieno le regole contro il contagio Covid nel Sannio. Polizia, carabinieri, finanza e polizia municipale insieme per la verifica sul rispetto dell'obbligo del possesso e dell'esibizione del green pass, strumento fondamentale ai fini del contenimento della pandemia. Controlli “rigorosi” spiegano dalla Prefettura di Benevento, che riguarderanno gli esercizi pubblici, le attività commerciali, nonché l'intero sistema del trasporto pubblico regionale e locale, con riserva di eventuali rimodulazioni alla luce degli esiti dei controlli.

Di tutto questo si è parlato ieri durante una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano alla quale hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i vicesindaci di Benevento e San Giorgio del Sannio, i sindaci di Sant'Agata de' Goti e Telese Terme e i comandanti della Polizia Municipale di Airola e Montesarchio.

Nel corso dell'incontro, seguito alla Conferenza Regionale delle autorità di di ieri ed ai tavoli tecnici tenutisi nei giorni scorsi in Questura, sono stati illustrati i rafforzati servizi di controllo previsti dall'articolo 7 del decreto legge del 26 novembre.

“In un'ottica di sicurezza – ha spiegato il Prefetto Torlontano - integrata e partecipata, i sindaci dei Comuni della provincia di maggiore densità demografica coinvolgeranno, sulla scorta della iniziativa già assunta dal Comune di Benevento, le associazioni rappresentative delle categorie interessate nell'azione di sensibilizzazione e di supporto nei confronti dei rispettivi associati.

Alla luce dei capillari controlli disposti, un particolare appello viene rivolto all'intera comunità di Benevento e provincia, affinché vengano mantenuti comportamenti responsabili e pienamente rispettosi della normativa anticovid, onde evitare di incorrere nelle sanzioni di legge”.