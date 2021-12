Focus Rifiuti 2021: Tariffa puntuale, sistemi Virtuosi ed economia circolare il 15 dicembre giornata di approfondimento organizzata dall'Asia e dal Comune di Benevento

L'Asia, con la collaborazione del comune di Benevento, ha organizzato per mercoledì 15 dicembre con inizio alle ore 9,30, presso la sala dell'Antico Teatro di Palazzo Paolo V, il 'Focus Rifiuti 2021: Tariffa puntuale, Sistemi Virtuosi, Economia Circolare'. Si tratterà di un approfondimento sul tema del ciclo integrato dei rifiuti e sulle prospettive offerte dal Pnrr che vedrà coinvolti tecnici e rappresentanti istituzionali in un dibattito che partirà dalla presentazione dei dati relativi alla seconda fase di sperimentazione della Tarip per poi affrontare la pianificazione del ciclo rifiuti in provincia di Benevento e gli scenari locali e regionali futuri. Le conclusioni saranno affidate all'on. Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania.

Nel rispetto delle norme antiCovid e per consentire a tutti di poter seguire i lavori, l'evento sarà trasmesso, altresì, in diretta sulla pagina Facebook 'AsiaBenevento on line'.

Inoltre, nel corso della stessa giornata, presso la Sala delle Volte di Santa Caterina di Palazzo Paolo V dalle ore 9, alcuni bambini delle scuole secondarie di secondo grado, si cimenteranno nel 'Digital Gaming School': un progetto che sfrutta la realtà virtuale aumentata creando un percorso interattivo per sensibilizzare i più piccoli sul tema della raccolta differenziata attraverso il gioco.

Il programma

SALUTI

Alessandro Rosa, Assessore all'Ambiente Comune di Benevento

Pasquale Iacovella, Presidente Ato Rifiuti Benevento

Nino Lombardi, Vicepresidente Provincia Benevento

Gerardo Canfora, Rettore Università degli Studi del Sannio

Luigi Abbate, Consigliere Regionale e Componente Commissione Ambiente

INTERVENTI

Marco Consales, Dipartimento di Ingegneria Unisannio - "La Tariffa Puntuale nel Comune di Benevento: stato dell'arte del progetto Asia Benevento spa"

Maria Carmela Serluca, Assessore al Bilancio Comune Benevento - "Dalla Tari alla Tarip: criticità ed opportunità"

Massimo Romito, Direttore generale Ato Benevento - "La pianificazione del ciclo dei rifiuti urbani in provincia di Benevento: Piano d'Ambito e SAD"

Fernando Capone, Responsabile Area Tecnica Asia Benevento spa - "Le opportunità del PNRR per i servizi di Igiene Ambientale nel Comune di Benevento"

Giordano Colarullo, Direttore generale Utilitalia - "Le opportunità del PNRR nel ciclo integrato dei rifiuti"

Anna Martinoli, Direttore generale ciclo integrato acque, rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali Regione Campania - "La pianificazione Regionale nel ciclo integrato dei rifiuti urbani: stato di attuazione e scenari futuri".

CONCLUSIONI

Fabio Costarella, Responsabile Area Centro Sud CONAI

on. Clemente Mastella, Sindaco di Benevento

on Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente Regione Campania