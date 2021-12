Il Fatebenefratelli ricorda Monsignore Giovanni Giordano Domani presso la sala convegni dell'ospedale in occasione del centenario della nascita

Domani, 3 dicembre alle 9.30, nella sala conferenze “Padre Pietro De Giovanni dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù FBF” in viale Principe di Napoli, l'Arcidiocesi di Benevento ed i Fatebenefratelli ricordano la figura di Monsignore Giovanni Giordano in occasione del Centenario della sua nascita.

Il programma prevede alle ore 9.30 la Santa Messa che sarà celebrata da S.E. Mons. Felice Accrocca – Arcivescovo di Benevento. A seguire i saluti istituzionali del reverendo Fra Gian Marco Languez o.h. - Superiore dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e gli interventi di monsignore Mario Iadanza – Direttore Ufficio Diocesano per la Cultura ed i Ben Culturali, del professore Maurizio Cimino – Docente di Storia dell'Arte, della dottoressa Antonia Galluccio – Dirigente Medico Ospedale Sacro Cuore di Gesù FBF e di Fra Giuseppe Dott. Magliozzi OH – Storico dei Fatebenefratelli.