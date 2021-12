Covid, nel Sannio da giovedì 9 dicembre serve la prenotazione Ecco gli orari e i giorni per effettuare le somministrazioni in provincia di Benevento

Dopo il potenziamento dell’hub vaccinale di Benevento, presso la ex caserma Pepicelli, è la volta dei Centri Vaccinali dell’Asl dislocati su tutto il territorio la cui offerta è stata incrementata con giorni ed orari aggiuntivi, secondo lo schema che segue. Per agevolare il flusso di utenti che devono effettuare le dosi di richiamo, da giovedì prossimo, 9 dicembre, per vaccinarsi sarà necessario effettuare la prenotazione accedendo al link https://opendayvaccini.soresa.it/ ed attendere la mail di conferma da presentare al centro vaccinale nel giorno stabilito.

Oltre a questa modalità, i cittadini residenti nel Sannio possono scegliere di rivolgersi alle farmacie aderenti o ai propri medici di famiglia per ricevere il vaccino.

Si ricorda che la terza dose, “booster”, può essere somministrata, a partire dai 18 anni, trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.



Gli hub vaccinali rispetteranno i seguenti orari:

Montesarchio:

Martedì, Mercoledì, Venerdì h 14,00-18,00

Sabato h 8,00-14,00



San Giorgio del Sannio:

Mercoledì 9,00 - 14,00

Venerdì h 9,00 - 17,00



Sant’Agata dei goti:

Da lunedì a venerdì ore 9,00 - 12,00

Sabato h 12,00-14,00



Morcone:

Lunedì, giovedì, sabato h 9.00-14.00

Venerdì h 14,00-18,00



San Marco:

Mercoledì h 14.00-18.00

Sabato h 9,00-14,00



San Bartolomeo:

Martedì h 14.00-18,00

Sabato h 9,00-14,00



Telese Terme:

Martedì e giovedì h 14,30 - 18,00



Cerreto Sannita:

Martedì, giovedì, sabato h 8,30 - 13,30

sabato h 8,30 - 16,30



Benevento ex caserma Pepicelli:

da Lunedì a venerdì h 9,00-17,00

Sabato h 9,00-14,00