Contributi economici utenze domestiche, da domani presentazione domande E' possibile presentare la domanda esclusivamente online attraverso la sezione “Sostegno sociale”

L’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che è stato pubblicato il secondo avviso per l’erogazione di contributi economici a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua e per i canoni di locazione nella fase di emergenza sanitaria da Covid 19 (secondo semestre 2021).

Pertanto, a partire da domani e sino alla mezzanotte del 31 dicembre è possibile presentare la domanda esclusivamente online attraverso la sezione “Sostegno sociale” del sito del Comune di Benevento accedendo con il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

La misura è finalizzata alla copertura delle spese legate al pagamento:

delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas relative al periodo 1° maggio – 30 novembre 2021;

dei canoni di locazione relative al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021.

I contributi una tantum saranno assegnati sino a concorrenza dei seguenti importi:

concessione di contributi a sostegno delle utenze domestiche di luce e/o gas sino alla concorrenza della somma massima complessiva di € 300,00;

concessione di contributi a sostegno dei pagamenti dei canoni di locazione sino alla concorrenza della somma massima complessiva di € 500,00;

Possono accedere al contributo i nuclei familiari aventi i seguenti requisiti:

persone sole, attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore ad € 6.000,00;

nuclei familiari con n. 2 componenti, attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore ad € 7.000,00;

nuclei familiari con n. 3 componenti, attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore ad € 8.000,00;

nuclei familiari con n. 4 o più componenti, attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore ad € 10.000,00.

Nell’area tematica “Sostegno sociale” è possibile visualizzare anche l’avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Servizi al Cittadino ai seguenti recapiti telefonici: 0824772611 – 0824772615 - 0824772617.