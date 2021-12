Covid. "Le scuole sono sicure, cerchiamo di non chiuderle: più controlli fuori" La dirigente del Convitto Giannone di Benevento, Mupo: "Negli istituti norme rispettate appieno"

“La scuola è un luogo sicuro. Cerchiamo di non chiudere gli istituti e lasciare aperti altri luoghi dove davvero c'è reale pericolo di contagio. A questo punto servono più controlli all'esterno, in quei luoghi dove spesso i green pass non vengono chiesti e non si rispettano le norme anticontagio come l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento”. Questo il monito della professoressa Marina Mupo, dirigente dello storico Convitto nazionale “Giannone” di Benevento, storico Istituto comprensivo di Benevento. Il numero uno della scuola traccia il bilancio sulla situazione covid all'interno dell'istituto “Abbiamo avuto classi in dad e casi covid ma la situazione è abbastanza tranquilla. Ieri una classe è rientrata regolarmente e domani un'altra classe farà i tamponi e speriamo possa rientrare in classe. Considerando però il numero alto di classi e studenti che ospitiamo, la situazione è tranquilla”. La dirigente Mupo poi fa una riflessione: “La mia non vuole essere una polemica. Cerchiamo di non chiudere le scuole. Serve più controllo all'esterno, in strada o in determinati locali. Nelle scuole invece controlliamo i green pass, manteniamo un rigoroso rispetto delle norme sia in classe che nei corridoi durante l'ingresso e l'uscita degli studenti. Norme che in tanti altri luoghi purtroppo non vengono rispettate. Non si può – conclude la professoressa Mupo – chiedere alla Scuola di assumere comportamenti che poi ognuno di noi non è disposto ad assumere fuori”.

Chiaro il messaggio della dirigente del Convitto, scuola che questa mattina ha organizzato un flashmob Special Olympics con gli studenti per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità: “Il nostro istituto è scelto da tanti genitori di bambini diversamente abili perchè nel nostro piano triennale dell'offerta formativa abbiamo dichiarato che questa vuole essere una scuola equa, inclusiva e sostenibile anche grazie all'Istituto comprensivo San Filippo a noi annesso, scuola storicamente molto accogliente per i ragazzi diversamente abili. Accoglienza – precisa la dottoressa Mupo - intesa come attenzione e personalizzazione dell'offerta formativa e questo ci rende davvero orgogliosi”.

Presenti all'iniziativa anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella: “Amore, solidarietà e forma affettiva particolare verso le persone con disabilità. Dobbiamo essere tutti protagonisti affinchè tutti si sentano uguali agli altri” e gli assessori all'istruzione e ai servizi sociali: Maria Carmela Serluca e Carmen Coppola.