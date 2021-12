ripartenza Poc a favore dei percorsi turistici, il plauso dell'Anpci Campania Spina e Manera: sospensione del bando sarebbe stata assolutamente negativa

“A nome di ANPCI Campania ci preme esprimere soddisfazione e plauso per la decisione della Giunta Regionale della Campania di implementare la somma stanziata per la copertura finanziaria e riprogrammare le risorse POC a favore dei percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici per il periodo ottobre 2021 - dicembre 2022”, lo scrivono il presidente di ANPCI Campania, Zaccaria Spina, ed il vice presidente nazionale, Arturo Manera, al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, all'assessore al Turismo, Felice Casucci, ed al presidente della Prima Commissione Permanente, Peppe Sommese.

Le risorse impegnate dalla Giunta Regionale sono passate da 2.150.000 a 9.300.000, per consentire di sostenere per intero la consistente partecipazione dei Comuni non capoluogo che in forma associata (minimo cinque Comuni) hanno deciso di condividere la linea strategica adottata dalla Regione nel settore turistico con il Piano per il Turismo 2021, che prevede integrazione dell'offerta, omogeneità tematiche e destagionalizzazione.

“Come già anticipato – concludono Spina e Manera – la sospensione del bando sarebbe stata assolutamente negativa, soprattutto per i comuni di minori dimensione dell'entroterra Campano che ormai da tempo grazie a questi fondi possono rilanciare validissime iniziative ed eventi in linea con i dettami del bando regionale. Ora non resta che velocizzare i tempi e le procedure che portano all'accredito materiale dei fondi ai comuni”.