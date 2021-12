"Quando Esculapio incontra le Muse", connubio tra medicina e arte Domani al Complesso Monumentale “San Felice” di Viale degli Atlantici

Nell'ambito delle manifestazioni culturali che annualmente l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento organizza con la finalità di sostenere, favorire e diffondere nella popolazione riflessioni e consapevolezze inerenti la Salute, intesa come tutela del più prezioso bene individuale e collettivo, per il 2021, in stretta collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, ha voluto sottolineare il connubio tra Medicina ed Arte sia in grado di generare un dialogo diretto con la coscienza emotiva del Pubblico, stimolando una riflessione sul ruolo del Medico non solo quale figura tecnica ma anche, e forse soprattutto, quale ascoltatore della Psyckè degli individui. L'intento è, dunque, quello di far percepire al Cittadino la prossimità di intenti e sentimenti con i professionisti della Salute.

Il titolo scelto per la manifestazione, “Quando Esculapio incontra le Muse”, vuole sottolineare la sinergia tra la Medicina e l'Arte, sinergia non solo auspicabile ma assolutamente necessaria. La manifestazione si terrà presso il cinquecentesco Complesso Monumentale “San Felice” al viale degli Atlantici a Benevento, sarà inaugurata sabato 4 dicembre alle ore 10.30 e resterà aperta fino al 18 dicembre 2021.

L'OMCeo di Benevento, per la realizzazione della manifestazione, ha chiesto la collaborazione di alcune Associazioni di sicuro valore culturale: Ass.ne Medici Fotografi Italiani e Associazione Culturale e Musicale “Giuseppe Verdi”.