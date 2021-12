Covid. Nel Sannio 68 nuovi positivi e nuovo ricovero al San Pio Mastella: "Fondamentale la terza dose. Ora via ai controlli per il rispetto delle norme"

Sono 68 i nuovi positivi nel Sannio emersi dal bollettino quotidiano. Un numero ragguardevole di nuovi casi che fa salire a 14.740 il totale dei casi registrati in provincia di Benevento dall'inizio della pandemia. Resta invece pressoché stabile la situazione all'interno dei reparti dedicati alla cura del coronavirus al San Pio di Benevento. 21 i pazienti attualmente in degenza. Un nuovo ingresso compensato, però, da una dimissione registrata in mattinata. Passano da 10 a 11 le persone in terapia sub intensiva del reparto di pneumologia. Resta 10 invece il numero dei letti occupati in Malattie infettive.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna sono 340 su complessivi 1.415 trattati (sospetti n. 207 e accertati n. 1208) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 822.

“I controlli ci saranno e la polizia locale farà la sua parte con le verifiche che interesseranno locali e ristoranti così come stabilito dalle nuove direttrice. Ieri sera, come d'altronde faccio ogni giorno, ho chiamato tutte le persone risultate positive per chiedere loro se avessero bisogno di qualcosa”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella questa mattina è tornato a parlare dell'emergenza sanitaria provocata dal Covid 19: “Ho sentito anche una persona risultata positiva nonostante la terza dose. Con grande senso di responsabilità questo cittadino – ha spiegato Mastella – mi ha confessato che senza sarebbe finito in ospedale sicuramente”.

Il primo cittadino ha rinnovato l'appello alle persone a vaccinarsi: “Da sindaco e da nonno chiedo, appena sarà possibile, di vaccinare anche i bambini”. Ed in merito a questo il sindaco ha annunciato: “Siamo in continuo contatto con l'Asl e martedì convocheremo una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione e spiegare le nuove regole messe in campo per le vaccinazioni presso l'hub dove si erano registrati alcuni problemi. Ovviamente si dovranno predisporre anche nuovi spazi per vaccinare i bambini”.

Problemi che si sono registrati anche nella giornata di oggi quando un gruppo di persone, che si era allontanato dalla caserma Pepicelli dopo aver preso il numero. Quando sono tornati gli addetti non hanno consentito loro l'ingresso ed hanno dovuto rinviare la terza somministrazione.