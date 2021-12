Conapo. Targa ricordo ai vigili del fuoco in quiescenza nel 2021 La consegna nel giorno dedicato a Santa Barbara, patrona del Corpo

Il Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco di Benevento, anche quest’anno, in occasione della Santa Patrona dei Vigili del Fuoco in segno di eterno ringraziamento e gratitudine per aver contribuito a rendere grande il Conapo ha consegnato a nome della Segretaria Generale una targa ricordo al personale andato in pensione nell’anno 2021. Il segretario del Conapo (Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco di Benevento) Livio Cavuoto ha voluto ringraziare il personale iscritto e andato in quiescenza nell’anno 2020, con la consegna di una targa e di una lettere attraverso la quale è stato evidenziato lo straordinario risultato storico raggiunto: “Abbiamo vinto una grande battaglia per l’equiparazione economica dei Vigili del Fuoco alle Forze di Polizia anche se un pò di strada è ancora da fare. La marcia verso la vittoria completa continua senza interruzione così come continuano le altre battaglie per i diritti dei Vigili del Fuoco spesso abbandonati senza tutele”.

Il Conapo poi traccia un bilancio delle attività svolte: “inaugurato un nuovo servizio di Patronato per assistere i colleghi prossimi alla pensione e per fornire consulenza ed assistenza ai colleghi già in pensione per tutte quelle importanti tutele come la richiesta di pensione privilegiata fondamentali per chi ha dedicato la propria vita a questo lavoro”.

“Un grazie di cuore per la fiducia ed il sostegno data - ha concluso Livio Cavuto - e che potranno ancora dare al CO.NA.PO. ed esprimo i migliori auguri ai tre Capi Reparti andati in quiescenza nell’anno 2021: Vincenzo Reale, Antonio Gentile e Fiorentino Salvatore, per l’inizio di un nuovo periodo di vita sicuramente importante con la felicità di guardare al futuro con gioia e serenità”.