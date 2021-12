I giovani dell'Aipd a colloquio con assessore Coppola per i progetti futuri L'associazione Italiana Persone Down ha incontrato l'assessore comunale Carmen Coppola

L’associazione Italiana Persone Down (AIPD) sezione di Benevento nella giornata internazionale della disabilità, ha collaborato al flash mob tenutosi presso il Convitto Nazionale ed ha incontrato, successivamente nella sede dell’AIPD l’assessore alle disabilità e politiche sociali Carmen Coppola.

I ragazzi dell’associazione durante l’incontro hanno intervistato l’assessore sui temi relativi al rapporto tra Comune ed Associazioni e sulle misure che il Comune intende porre in essere per favorire la totale inclusione delle persone diversamente abili nel tessuto sociale e nelle attività produttive. Durante il colloquio i ragazzi, intrattenendosi lungamente con l’assessore hanno esposto le loro idee volte al raggiungimento della piena autonomia e all’inserimento lavorativo. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e di piena condivisione che fanno certamente pensare a positivi sviluppi che porteranno sicuramente alla costruzione di una società più inclusiva.