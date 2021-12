Unisannio, cerimonia di accoglienza per studenti Santo Domingo e Madagascar A Benevento l’ambasciatore di Santo Domingo a Roma Tony Raful Tejada

L’8 dicembre alle ore 12.30 presso Palazzo Bosco Lucarelli, Corso Garibadi, l’Università del Sannio ha organizzato una cerimonia di accoglienza degli studenti provenienti da Santo Domingo e dal Madagascar nell’ambito di un progetto per la mobilità finanziato dal programma Erasmus+. Si tratta di 9 studenti dalle Università di Antsirananna e di Mahajanga del Madagascar e 7 studenti da cinque atenei di Santo Domingo. Alcuni per un anno altri per un semestre resteranno a studiare a Benevento seguendo i corsi di economia, scienze, giurisprudenza e ingegneria dell’ateneo sannita.

All’evento di accoglienza interverranno l’ambasciatore di Santo Domingo a Roma Tony Raful Tejada insieme alle ministre consigliere Gina D’Alessandro e Johanne Peña e l’head of mission dell’Ambasciata del Madagascar a Roma Helinoro Tianamahefa, insieme al consigliere economico Ed Ranaivo e il consigliere d’affari Jean Jacques Ramaroson.

Sarà presente il rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, il delegato per i Rapporti internazionali dell’ateneo sannita Biagio Simonetti e il prof. Armando Lucio Simonelli che cura i rapporti con gli atenei dominicani. “Altro importante passo in avanti – dichiara il professore Biagio Simonetti – per i processi di internazionalizzazione del nostro ateneo che guarda con crescente interesse alla contaminazione di culture diverse quale strumento di crescita collettiva”.