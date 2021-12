Mazzini (Fdi): «Vaccini. Caserma Pepcelli: negato accesso a tanti utenti» «Alle nove distribuiti 500 numeri, per altri nessuna possibilità di vaccinarsi in giornata»

Critiche, da parte di Claudine Sassi Mazzini, dirigente provinciali di Fratelli d'Italia, sulle operazioni vaccinali alla Caserma Pepicelli.

La Mazzini, infatti, scrive: «Amara sorpresa ieri -per decine di utenti di Benevento e provincia che pensavano poter ricevere una dose di vaccino.

Sulla base delle dichiarazioni del 30 novembre scorso fatte dal dott. Volpe, direttore generale della ASL Benevento, si sono presentati ai cancelli dell’hub vaccinale di viale Atlantici evitando, come richiesto a mezzo stampa, di assembrarsi prima delle 9 orario di apertura.

Per questi cittadini nessun premio, ma la sgradevole sorpresa di trovare ben prima delle 10 i cancelli chiusi senza nessuna spiegazione, malgrado i cartelli che recavano come orario possibile dalle 9 alle 16 i giorni feriali e dalle 9 alle 14 il sabato.

Solo qualche persona rimasta fuori, nessun responsabile per raccontare quanto successo. Alle 9 sono stati distribuiti 500 numeri, corrispondenti alle dosi preparate e solo i fortunati sono stati accettati. Per gli altri nessuna possibilità di vaccinarsi in giornata.

Ancora una volta sono i cittadini ad essere lesi da un'inaccettabile improvvisazione organizzativa. Utenti provenienti da tutta la provincia e di ogni età si sono visti negare l’accesso malgrado quanto pubblicato solo qualche giorno prima.

È questo il modo di operare in un momento di aumento dei contagi? Sono queste le disposizioni atte a favorire l’accesso ai vaccini?

Sarebbe d’uopo da parte della dirigenza della ASL responsabile non solo delle scuse per chi oggi è rimasto escluso, ma anche una riorganizzazione seria delle dinamiche dell’hub. Siamo ancora in stato di emergenza - conclude - e non si può accettare che prevalga la logica di non superare l’orario di chiusura previsto rispetto alla necessità di vaccinare il più alto numero di persone possibili».