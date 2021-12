Covid, Mastella contro i no vax: per loro porte sbarrate Il sindaco di Benevento fa il punto sull'emergenza coronavirus nella consueta telefonata domenicale

Un pensiero alle vittime del covid, a chi prima del vaccino non ce l'ha fatta. Clemente Mastella parte da lì nella sua telefonata dominicale ai cittadini per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus.

Richiama, ancora una volta, alla massima attenzione e ricorda le nuove prescrizioni che da domani entreranno in vigore con le regole legate al super green pass.

“Accesso ovunque ai vaccinati e a chi è guarito dal covid. Accesso limitato a chi fa i tamponi” spiega il sindaco che poi rivolge una dura critica ai no vax “Per loro porte sbarrate. I no vax, sopratutto coloro che non fanno il vaccino per ragioni ideologiche e non di salute, non sono accettabili, possono creare problemi a tanti e quetso non è tollerabile”.

Il sindaco rilancia la necessità della terza dose e si concentra sui controlli. “Da domani – dettaglia – partiranno in misura molto più incisiva. Nelle prossime ore incontrerò il prefetto a riguardo. Gli esercenti e i gestori di bar e ristoranti dovranno essere rigidi e controllare i green pass all'ingresso, da loro – prosegue Mastella - dunque mi aspetto massima collaborazione. Non mancheranno i controlli della polizia municipale e per chi contravviene alle regole è possibile la chiusura delle attività”.

Infine ricorda le modalità di utilizzo del green pass e rilancia la necessità di utilizzare la mascherina, anche all'esterno quando c'è assembramento e richiama i più giovani a rispettare questa regola.