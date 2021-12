Covid. Nel Sannio le vaccinazioni per i bambini all'hub di Ponte Valentino Presto open family: genitori e figli insieme. Per le prime dosi adulti non serve prenotazione

Nel Sannio riapre l'hub vaccinale nella zona Asi industriale di Ponte Valentino a Benevento che fino a luglio scorso ha rappresentato un punto di forza per la campagna di immunizzazione contro il Covid in tutto il Sannio grazie alla collaborazione di Confindustria. Ora un nuovo accordo tra il consorzio Asi, proprietario del capannone già allestito da Confindustria e l'Asl di Benevento. La struttura servirà per le vaccinazione dei bambini il cui via libera è stato dato per il prossimo 16 dicembre.

Ad annunciarlo questa mattina è stato il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe durante la conferenza stampa indetta dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella – presente anche il vicesindaco Francesco De Pierro – nell'aula consiliare di Palazzo Mosti.

Tante le novità annunciate. Tutte precedute da un accorato appello che Mastella e Volpe rivolto ai cittadini e in particolare ai genitori dei bambini dai 5 ai 12 anni per i quali tra qualche giorno si apriranno le vaccinazioni.

Tra le novità segnalate: i genitori dei bambini che si dovranno vaccinare dovranno effettuare l'adesione, o meglio la prenotazione sul sito della Soresa Regione Campania e dovranno poi attendere la convocazione “che potrà avvenire – ha spiegato il dottore Volpe – presso l'hub di ponte Valentino o nei consultori”, ovvero nei normali centri di vaccinazione per i bambini.

Ed ancora il direttore generale dell'Asl ed il sindaco Mastella hanno annunciato la possibilità, a breve, di organizzare, sempre nella struttura della zona industriale, un open family per dare la possibilità a genitori e figli di vaccinarsi nello stesso giorno, ovviamente con percorsi separati ma nello stesso luogo.

Altra novità è l'apertura di un nuovo 'punto vaccinale' a Benevento, presso i poliambulatori Asl di via XXIV Maggio. Qui potranno accedere tutte le persone, domani in modalità open day. Nella struttura sanitaria tra piazza Risorgimento e viale degli Atlantici si ci potrà vaccinare nei giorni di chiusura per le normali attività, ovvero il mercoledì e nei fine settimana”.

Altro punto chiarito dal numero uno dell'Asl sannita è stato quello delle modalità di vaccinazione: “da giovedì chi dovrà sottoporsi alla terza dose di vaccinazione si deve obbligatoriamente registrare sul sito Soresa https://opendayvaccini.soresa.it , coloro che invece decidono di effettuare la prima dose potranno recarsi liberamente presso gli hub vaccinali aperti”.

Prenotazione obbligatori, dunque, solo per i 'richiami' dopo le polemiche e le proteste dei giorni scorsi scaturite dinanzi agli hub per via delle tante persone che hanno preso d'assalto i centri vaccinali.