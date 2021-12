Covid, al San Pio di Benevento muore una 68enne di Telese Terme Si tratta della 341esima vittima nei reparti dedicati al coronavirus

Ancora un decesso nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. A perdere la vita una 68enne di Telese Terme che era ricoverata da giorni all'interno della terapia sub intensiva del reparto di pneumologia. Si tratta della 341esima vittima covid nell'ospedale sannita. Nulla invece si sa delle persone trasferite presso altri centri ospedalieri della Campania perchè necessitavano della terapia intensiva attualmente non attiva al San Pio.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano dunque a 341 su complessivi 1.416 trattati (sospetti n. 207 e accertati n. 1209) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 825.

Scende, purtroppo per via del decesso della donna, a 18 il numero dei pazienti positivi al covid attualmente ricoverati nell'ospedale di via Pacevecchia. Sette i pazienti in malattie infettive. L'ottavo, in mattinata, dopo la conferma di negativizzazione è stato infatti trasferito nei reparti di degenza non covid. 11 ancora le persone in terapia sub intensiva.