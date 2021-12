Covid, riprendono i ricoveri ma tre persone guarite lasciano il San Pio Bilancio in chiaroscuro presso il nosocomio sannita. Letti liberati ma ecco subito nuovi degenti

Dopo quattro giorni di relativa calma, al San Pio di Benevento riprendono i ricoveri a causa del Covid. Due quelli registrati nelle ultime 24 ore. Tre i pazienti dimessi ma due letti, dunque, subito occupati da altrettanti nuovi ricoveri.

Sarebbe infatti sceso a 15 il numero delle persone ricoverate grazie alle tre dimissioni registrate oggi dal reparto di Malattie infettive. Un letto è stato però subito nuovamente occupato da un paziente arrivato al pronto soccorso e immediatamente trasferito all'interno della struttura al secondo piano del padiglione Santa Teresa che ormai da quasi due anni viene utilizzato per curare le persone affette dai sintomi severi del coronavirus. Poi l'arrivo di un'altra persone che è attualmente trattenuta nell'area covid del pronto soccorso in attesa del tampone definitivo. Sono quindi 17 le persone attualmente ricoverate al San Pio. Dieci i pazienti che hanno bisogno di terapia respiratoria e per questo ricoverate in Sub intensiva allestita nel reparto di Pneumologia. Sei invece i degenti in Malattie infettive.