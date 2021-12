Benevento. Acceso il maxi albero di Natale, la pioggia non spegne l'entusiasmo FOTO - Mastella: Luminarie light ma carine. Dalla Regione 400mila euro per Città Spettacolo

La pioggia non ha fermato ma certo ha provocato qualche disagio per quanti hanno voluto partecipare all'accensione del maxi albero di Natale a Benevento. Non tantissime le persone a piazza Castello per il via alle luminarie a ritmo di musica installate lungo l'alto albero.

Consueto conto alla rovescia del sindaco Clemente Mastella circondato da alcuni bambini. Da stasera, dunque, anche a Benevento al via i festeggiamenti per il natale con le luminarie light come le ha definite il primo cittadino: “Quest'anno per via dei problemi economici abbiamo dovuto risparmiare ma questi addobbi sono comunque carini”. Poi un annuncio che riguarda però città spettacolo: “Ieri dalla Regione Campania è arrivata la notizia dell'arrivo di 400mila euro per Città Spettacolo. Speriamo che l'estate sia più tranquilla e meno drammatica sul fronte della pandemia di come accenna questo inverno”.

Abeti posizionati all'interno di tubi in cemento rivestiti con drappi rossi e illuminati dalle luci a led che corrono lungo i fili di ferro - che reggono gli alberi alla base -, sono stati posizionati lungo il Corso e in qualche altro rione di Benevento. A piazza Torre la Natività vivente visitata dal sindaco in compagnia della moglie, la senatrice Sandra Lonardo e l'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini.

Lungo il percorso il sindaco ha richiamato tante persone che non indossavano la mascherina ed è tornato a lanciare un appello ai cittadini: “Bisogna vaccinarsi, anche i bambini. Tanti i contagi nelle scuole e spero che proprio in occasione delle festività natalizie la Campania possa finire in zona gialla. Sarebbe una catastrofe anche per i commercianti e l'economia della città”. Un appello anche ai commercianti: “State attenti e rispettate le norme”.

Il sindaco Mastella ha poi acceso i riflettori anche sul problema trasporti: “Ho avuto modo di vedere alcuni pullman che arrivano dalla provincia carichi di persone e questo può rappresentare un problema. Ci sono i controlli in corso per i locali e per il trasporto ma dobbiamo essere noi attenti e rigorosi nel rispettare le norme”.

“Sia questo un momento di luce per la rinascita” è stato invece l'appello dell'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini.

Nessuna luce natalizia, almeno stasera, accesa a piazza Santa Sofia.