Sciopero dipendenti igiene ambientale. Asia: «Possibili disagi a Benevento» L'azienda: «13 dicembre possibili rallentamenti in raccolta rifiuti e spazzamento stradale»

L’Asia comunica che lunedì prossimo 13 dicembre, i servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento stradale potrebbero subire dei rallentamenti mentre l’ecocentro comunale di contrada Margiacca e l’infopoint di piazza Roma potrebbero essere soggetti a chiusure parziali o totali per via della possibile adesione delle maestranze allo sciopero nazionale del settore igiene ambientale proclamato per l’intera giornata da Cgil Fp, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel.

L’Azienda, che garantirà comunque le prestazioni essenziali, si scusa con i cittadini per eventuali disservizi che dovessero verificarsi e specifica che recupererà eventuali ritardi nei giorni immediatamente successivi.