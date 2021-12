Al San Pio restano 16 positivi, un paziente trasferito in degenza ordinaria Si tratta di un sannita che si era ormai negativizzato

Passa da 17 a 16 il dato complessivo dei ricoveri nell'area covid del San Pio di Benevento. Nessuna nuova dimissione, ma si tratta di uno dei pazienti sanniti ricoverato nell'unità operativa complessiva di pneumologia sub-intensiva che si è negativizzato ed è stato trasferito in reparto ordinario di degenza.

Mentre – come precisato nel consueto bollettino dell'azienda ospedaliera di via Pacevecchia - il paziente che nella giornata di ieri era stato ricoverato nell'area isolamento allestita nei pressi del pronto soccorso non è stato più ricoverato dopo una verifica della negatività.

Pertanto, dall'ospedale viene precisato che “il dato relativo ai pazienti trattati è stato modificato riducendo di una unità i casi accertati ed aumentando conseguentemente sempre di una unità i casi sospetti”.

Dei sedici pazienti attualmente in degenza dieci sono sanniti, mentre sei sono residenti in altre province. Per undici si è reso necessario il ricovero nel reparto di pneumologia sub-intensiva, cinque a malattie infettive. Sono dunque 1211 pazienti accertati positivi trattati dall'inizio della pandemia al San Pio, di cui 928 sono residenti nella provincia di Benevento.