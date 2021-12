Vaccini bambini under 12, Volpe incontra il Prefetto: fare importante Il Dg dell'Asl: "Partiamo il 16 all'hub di Ponte Valentino, poi iniziative anche nelle scuole"

La nuova fase della campagna di immunizzazione che, com'è noto, dal 16 dicembre riguarderà i bambini dai 5 agli 11 anni, al centro dell'incontro di questo pomeriggio del direttore dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe e il Prefetto, Carlo Torlontano per il consueto punto sulla situazione pandemica sul territorio con attenzione questa volta rivolta alle vaccinazioni per gli under 12. Per loro sarà riattivato, come annunciato nei giorni scorsi, l'hub delle Attività Economiche e Produttive alla zona industriale Asi realizzato nella prima fase della campagna vaccinale con la collaborazione di Confindustria e azienda sanitaria.

E' dalla struttura di Ponte Valentino che si partirà, per poi coinvolgere anche le scuole. Tema, come detto, al centro del confronto in Prefettura “perché è questo un momento importante per la nostra comunità – ha ribadito il Dg dell'azienda sanitaria – in modo da mettere in sicurezza anche l'ambito scolastico”. Ed ora l'auspicio è che le “adesioni possano aumentare”. L'Asl, infatti, si prepara a partirà “già dal 16 presso l'hub di Ponte Valentino, quando ci sarà un momento di incontro con la comunità scolastica dopodiché stiamo organizzando anche presso qualche scuola”.

E' proprio nelle scuole, infatti, che si registra “purtroppo un aumento delle classi in quarantena”, conferma Volpe che sul dato epidemiologico nel Sannio però assicura: “In questo momento i contagi da noi sono stabili, non abbiamo aumenti e non abbiamo focolai, l'unica cosa che attenzioniamo sono le scuole”.