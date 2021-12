Covid, 45enne di San Leucio del Sannio muore all'ospedale San Pio L'uomo era ricoverato in terapia sub intensiva. Quattro le dimissioni: 12 i pazienti totali

Giornata drammatica nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento per la morte di un uomo, di appena 45 anni, ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia sub intensiva in pneumologia. L'uomo, purtroppo, non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia contro il covid. Una notizia bruttissima che getta nello sconforto l'intera provincia sannita.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 342 su complessivi 1.420 trattati (sospetti n. 208 e accertati n. 1212) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 831.

Di contro, si svuota il reparto di Malattie infettive dove sono rimaste solo due persone ricoverate. Quattro infatti sono state le dimissioni che hanno riguardato tre persone del Sannio e un paziente arrivato da fuori provincia. Un nuovo ricovero registrato nelle ultime ore. Attualmente all'interno dell'ospedale di Benevento ci zono 12 pazienti.