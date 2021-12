"La dignità nel discorso pubblico", il focus all'Unisannio Evento conclusivo del primo ciclo del corso su “Dignità umana. Valore e tutele”

Mercoledì 15 dicembre, alle 15.30, presso l’aula Ciardiello di Via delle Puglie, si terrà all’Università del Sannio, l’evento conclusivo del primo ciclo del corso su “Dignità umana. Valore e tutele”.

La conclusione è affidata a un confronto su “La dignità umana nel discorso pubblico”, che intende esaminare il modo con cui ha rilievo, viene percepita e trattata la dignità umana nei principali fenomeni comunicativi del nostro tempo, nei media tradizionali, in piattaforme e canali web e digitali, nella comunicazione politica, nelle professioni che hanno a che fare con il discorso pubblico.

Dopo i saluti del direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (Demm) dell’Ateneo sannita Massimo Squillante e Annamaria Nifo, presidente del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, l’incontro sarà introdotto da Antonella Tartaglia Polcini, ordinario di Diritto Privato, e vedrà discutere Federico Monga, il sindaco Mastella ed il rettore Canfora.

La conclusione dei lavori sarà affidata a Pierpaolo Forte, ordinario di Diritto amministrativo e titolare del Corso in “Dignità umana. Valore e tutele”.