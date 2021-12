Politiche sociali, torna lo sportello solidale L'assessore Coppola: consentirà la distribuzione di genitori alimentari alle famiglie in difficoltà

L'economia prova a ripartire, ma sono ancora tante le persone in difficoltà proprio a causa della pandemia. E dopo la distribuzione dei voucher sociali, torna a Benevento lo sportello solidale. “Una raccolta di generi alimentari che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà”, spiega l'assessore alle Politiche sociali, Carmen Coppola ribadendo l'impegno del comune per far fronte alle esigenze della comunità soprattutto in vista della festività natalizie.

Esigenze che sembrano tutt'oggi presenti, così come le iniziative di solidarietà.

“Con il prolungarsi dell'emergenza sanitaria si è reso necessario riattivare lo sportello solidale – commenta la neo delegata al settore -, che consentirà la distribuzione di piccoli aiuti di generi alimentari che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Si tratta spesso di persone che magari non sono rientrate nei voucher sociali, ma che purtroppo proprio a causa della pandemia si sono ritrovate in situazioni difficili. Pertanto l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mastella nuovamente si fa promotrice di una raccolta di generi alimentari con cui in questo periodo anche attraverso piccoli doni, oppure generi alimentari di prima necessità, si cerca di rendere il Natale più sereno”.

E come detto la rete solidale del Sannio non si ferma: “La raccolta sta avvenendo spontaneamente, alcune aziende hanno donato generi alimentari per le famiglie e grazie alla protezione civile ci occuperemo della distribuzione a partire dalla prossima settimana. Le difficoltà sono ancora forti, ma in questi due anni la solidarietà non si è mai fermata, dallo sportello solidale a tutte le altre iniziative attivate nel corso di questo periodo per sostenere la nostra comunità”.