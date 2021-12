Visite gratis in piazza, l'assessore Rosa: presto altri appuntamenti Il delegato alle politiche sanitarie: obiettivo è offrire supporto ai cittadini che hanno difficoltà

Babbo Natale con tanto di elfi ed aiutanti per conquistare i più piccoli. Ancora un buon risultato per l'iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione dall’Assessorato alle Politiche Sanitarie del Comune di Benevento che, insieme alla Misericordia e alla Protezione Civile, e con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, ha organizzato una giornata di visite pediatriche gratuite.

“Affrontiamo il tema dell'obesità infantile – ha spiegato l'assessore Alessandro Rosa – con visite che contano sulla consulenza di una nutrizionista. Diamo consigli sulla dieta e regaliamo una mela, simbolo di una dieta sana. Risulta fondamentale impartire ai bambini una corretta educazione alimentare”.

Poi l'assessore Rosa aggiunge: “In questi due anni in cui il covid ha sconvolto le nostre vite la prevenzione è stata particolarmente rallentata. E' per questo che l’Assessorato alle Politiche Sanitarie del Comune di Benevento promuoverà una serie di eventi di prevenzione. Lo abbiamo già fatto in occasione della giornata del diabete con oltre 400 visite e presto comunicheremo altre date. Il nostro obiettivo – chiosa – è offrire a tutti, anche a chi non può permetterselo, la possibilità di usufruire di controlli sanitari gratuiti”.

E l'assessore alla Salute del Comune di Benevento, Alessandro Rosa non tralascia l'appello alla necessità di vaccinare i più piccoli. “Mai un vaccino è stato così testato – ha rassicurato in vista delle inoculazioni ai bambini che partiranno da giovedì -. Non si muore di vaccino ma di covid e anche i bambini vanno protetti”.