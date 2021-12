Uno studente di Benevento alle Olimpiadi di Informatica Nuovi scienziati in erba al Liceo Statale Guacci

Uno studente del Liceo Guacci di Benevento, Andrea Compagnone, della classe V sez. A dell’indirizzo Scienze Applicate, ha superato le selezioni nazionali della XXI edizione delle Olimpiadi di Informatica.

Le Olimpiadi di Informatica sono una competizione scientifica rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori. In Italia la competizione è gestita dalla AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, che quest’anno, per ragioni legate al Covid, ha organizzato on line le selezioni, alle quali hanno partecipato migliaia di studenti di tutta Italia. Le prove, non certo banali da affrontare, consistevano in quattro problemi di notevole complessità (i cui testi sono disponibili sul sito www.olimpiadi-informatica.it) su argomenti di

carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione in pseudocodice. Andrea Compagnone si è piazzato al ventitreesimo posto nella graduatoria nazionale e ha ricevuto la medaglia d’argento nella cerimonia di premiazione tenutasi on line il 23 novembre scorso. Questo gli ha consentito di proseguire il suo cammino, nella competizione, e di essere selezionato tra gli “atleti” che parteciperanno alla formazione della squadra europea per le Olimpiadi Internazionali di Informatica, che si terranno nel corso del prossimo anno.