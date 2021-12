Covid, ancora un decesso al San Pio. Non ce l'ha fatta 89enne di Paduli Sale a 343 il numero delle vittime all'interno dei reparti dedicati alla cura del coronavirus

Una persona deceduta, quattro nuovi ricoveri e due dimissioni. Questi i numeri che emergono dal bollettino quotidiano dell'ospedale San Pio di Benevento in merito alla situazione covid in provincia di Benevento. Un dato certamente non buono visto il crescere negli ultimi giorni sia dei ricoveri che, purtroppo, anche della già lunga lista delle persone che non ce l'hanno fatta a superare la malattia all'interno del padiglione Santa Teresa.

A perdere la vita è stato un 89enne di Paduli che era ricoverato da alcuni giorni all'interno dei reparti dedicati alla cura del coronavirus. Due le persone dimesse in mattinata. Diciotto il numero totale dei pazienti ricoverati tra i reparti di pneumologia sub intensiva (11) e §Malattie infettive (7). Attualmente sono undici le persone ricoverate che provengono dai centri sanniti. Sette, invece, quelle trasferita al San Pio da altre province. I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna sono 343 su complessivi 1.431 trattati (sospetti n. 208 e accertati n. 1223) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 835.