Vaccini ai bimbi, Asl: tutto pronto, ecco come prenotare. Open day nel weekend "Per gli adulti aperture straordinarie dei centri vaccinali anche nei festivi e prefestivi"

Vaccini agli under 12, si parte il 16 dicembre anche nel Sannio con la riapertura dell’Hub vaccinale alla zona Asi di Ponte Valentino che in questa nuova fase della campagna di immunizzazione sarà rivolto ai bambini tra i 5 e gli 11 anni e alle loro famiglie.

In vista del via alle vaccinazioni anche per i più piccoli l'Asl di Benevento comunica le modalità di prenotazione ed orari di apertura dell'hub, precisando che “i bambini, registrati in piattaforma tramite il link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino, verranno convocati per ricevere la dose di vaccino presso il Centro vaccinale che sarà attivo dalle ore 9,30 alle 15”.

L’hub di Ponte Valentino, si ricorderà, nasce dalla collaborazione con il Consorzio Asi, con cui insieme a Confindustria, era già stato sperimentato con successo tale modello operativo.

“Oltre alla possibilità di vaccinare i bambini - dichiara il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe - abbiamo previsto anche percorsi destinati ai familiari per favorire e rendere più agevoli le adesioni”.

Dall'azienda sanitaria di via Oderisio fanno sapere, inoltre, che “il calendario dell’Asl prevede l’apertura dell’Hub di Ponte Valentino con modalità open day, per i giorni 18 e 19, sabato e domenica prossimi, dove il personale dell’Asl ed i pediatri continueranno ad accogliere e vaccinare i bambini della provincia e le loro famiglie”.

“Nei giorni scorsi – aggiunge Volpe - abbiamo inviato una nota ai dirigenti scolastici della provincia per invitarli ad aderire al nostro progetto 'mi vaccino a scuola' per organizzare, previo sopralluogo, giornate di vaccinazioni destinate agli alunni frequentanti, con una nostra equipe di operatori. Iniziamo con la scuola primaria Bilingue di Benevento, dove si svolgerà una seduta vaccinale venerdì 17 dicembre. Inoltre - conclude Volpe - in vista delle festività natalizie ed in considerazione delle numerose adesioni, abbiamo aumentato l’offerta per gli adulti, prevedendo aperture straordinarie dei centri vaccinali anche nei festivi e prefestivi, aumentando così la capacità oraria dei singoli hub”.