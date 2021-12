Covid, continua a salire il numero dei ricoveri al San Pio di Benevento Sono 20 i pazienti totali. Dodici le persone ricoverate in terapia sub intensiva

Qualche giorno fa, il 10 dicembre scorso, era sceso a dodici il numero dei pazienti covid all'interno dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Un numero abbastanza basso che aveva fatto ben sperare. All'improvviso, con costanza e quotidianamente, oltre ai decessi, sono tornati a salire anche i casi di persone con il covid ospedalizzate.

Tre le persone che hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici del San Pio di Benevento nelle ultime 24 ore. Una invece la dimissione registrata.

Sale di una unità (12), purtroppo, anche il numero delle persone in terapia sub intensiva nel reparto di Pneumologia. Otto le persone invece in Malattie infettive. Dei 20 degenti, esattamente la metà sono sanniti, mentre gli altri provengono da fuori provincia.