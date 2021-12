Differenziata. Comuni ricicloni, Benevento al 66,11 “Confermato il record di raccolta differenziata raggiunto nel 2020”

“La classifica di Legambiente Campania sui Comuni Ricicloni 2021 premia la città di Benevento confermando il record del 66,11 per cento di raccolta differenziata raggiunto nel 2020, così come i dati stilati dall'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti a novembre scorso”. Così in una nota di Asia e comune di Benevento che commentano i risultati della classifica stilata da Legambiente.

"E' confermato ancora una volta - dichiarano il sindaco Clemente Mastella, l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa e l'amministratore unico dell'Azienda Donato Madaro - il trend in costante della percentuale di raccolta differenziata in città, un risultato che è frutto delle azioni sinergiche messe in campo da Asia e Comune e della collaborazione dei cittadini cui va il nostro ringraziamento per la sensibilità dimostrata verso la raccolta differenziata e, dunque, verso la tutela ambientale".