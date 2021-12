Vaccini bambini, Barone: giovedì l'inaugurazione dell'hub pediatrico Sabato e domenica, invece, un open day. Al centro un ambulatorio anche per i genitori

Ricomincia da giovedì (16 dicembre) la campagna di vaccinazione in Area Asi a Benevento, un’intesa oramai collaudata quella fra ASI e ASL sannita, i cui vertici hanno stabilito di focalizzare l’iniziativa di contrasto al virus dedicando la struttura di Ponte Valentino ai bambini e alle loro famiglie.

Il Presidente Luigi Barone estremamente soddisfatto della rinnovata joint venture pubblico - privato, precisa che "l’Hub Pediatrico accoglierà 300 bambini pronti ad immunizzarsi e già in adesione sulla piattaforma della Soresa. Nel mentre, per sabato 18 e domenica 19 l’Hub di Ponte Valentino ospiterà nelle rispettive mattinate un Open Day indirizzato all’utenza pediatrica. Nella circostanza il Consorzio Asi ha provveduto a riconfigurare il capannone già allestito adeguandolo agli scopi attuali e andando a prevedere anche un’area ludica per intrattenere i piccoli ospiti.

Il dato registrato di prenotati sulla popolazione complessiva di bambini dai 5 agli 11 anni a Benevento è sintomo comprensibile di quanto i genitori siano ancora in una fase di riflessione e di incertezza in questa campagna di vaccinazione, fondamentale anche per questa fascia di età.

Il sostegno dell’Asi all’Azienda Sanitaria Locale è un contributo importante per porre un freno al contagio da Covid che già in precedenza ha paralizzato le attività produttive, con ricadute negative sull’intero comparto. Per questo motivo ci proponiamo di affiancare il DG Asl ,Gennaro Volpe nella sensibilizzazione di tutta la popolazione affinchè

si incrementi il dato delle adesioni e prenotazioni anche per la popolazione pediatrica. Il link per le vaccinazioni destinate ai bambini dai 5 agli 11 anni è il seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino".