Garanzia-giovani, al via la seconda fase anche a Benevento Prevista l'attivazione di 63 tirocini extracurricula

Il Comune di Benevento ha aderito alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania prevedendo l’attivazione di 63 tirocini extracurricula, di cui 40 per soggetti svantaggiati (Regolamento regionale 7 maggio 2018 e Legge 68/99 articolo 18) e 23 per soggetti disabili (legge 68/99). Lo comunicazione arriva da Palazzo Mosti che in una nota illustra le modalità per aderire ai tirocini: “La durata del tirocinio è di 12 mesi e le proposte di tirocinio sono state pubblicate sul sito di Cliclavoro Campania. La procedura per candidarsi, entro il 5 febbraio 2022, è la seguente: possesso 'spid' per accedere al sito; collegarsi al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it e registrarsi; caricare il proprio cv, aderire al programma”. Procedura che richiede infine di “scrivere un breve messaggio di presentazione”.

Dall'Ente viene inoltre precisato che “i giovani che non hanno formalizzato l'adesione al progetto possono ancora farlo e successivamente trasmettere la candidatura accedendo al sito suindicato”.