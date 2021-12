Dopo in presenza il Villaggio di Babbo Natale L'evento lo scorso anno si era svolto online

Sarà inaugurato domenica, 19 dicembre 2021, alle 9 il Villaggio di Natale della parrocchia del Sacro Cuore a Benevento. Dopo il successo online dell’anno scorso, ritorna dal vivo il Villaggio di Natale Sacro Cuore di Gesù, fatto di momenti di preghiera, riflessione, condivisione e divertimento.

“Guardando al recente passato e per certi versi anche al fragile presente, si fanno i bilanci di ciò che si è perduto in termini umani, sociali, economici, lavorativi, familiari”, le parole di fra Gianluca Manganelli, parroco del Santuario. “Non possiamo in questa analisi non considerare che anche l’aspetto spirituale e pastorale hanno risentito di questa 'vita sospesa'. Distanziamenti e precauzioni, hanno tenuto lontane ogni categoria di persone, con pesanti conseguenze anche sul piano della fede personale e della pratica religiosa comunitaria. Sarà necessario ritrovare coraggio, entusiasmo e motivazioni”.

Il programma prevede alle 8,15 cornetti caldi e caffè accoglieranno gli organizzatori, ma anche i primi ospiti del Villaggio. Dopo la Santa Messa delle ore 9, si apriranno gli stand e il borgo prenderà vita con l’accensione del fuoco sul sacrato. La giornata continuerà con un flash mob “La Rinascita”. Previste inoltre tante sorprese anche per i bambini: sul piazzale sottostante il santuario si potrà trovare la casa di Babbo Natale, dove poter consegnare le letterine, gli amici Elfi, tra caramelle e zucchero filato, organizzeranno i “giochi in famiglia” e non mancheranno le foto ricordo. Le iscrizioni per partecipare ai giochi in piazza saranno aperte dalle ore 10. Tante le prelibatezze culinarie, tra castagne e vin brulè, montanare e zeppole tradizionali, il mercatino del Villaggio si colora di luci e sorrisi con i numerosi stand montati per l’occasione. Nel pomeriggio, alle ore 15,30, si terrà presso la Sala San Pio l’appuntamento “Ti regalo una favola”, a cura dell’Associazione Famiglie Adottive “La Casa di Giuseppe”.

L'incontro, dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni, vuole avvicinare alla lettura i più piccini, attraverso l’ascolto di una fiaba. Anche per questa edizione è stato indetto il Concorso Fotografico “il mio Presepe”. “Saranno rispettate tutte le norme come da regolamento covid”.