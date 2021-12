Differenziata, Montesarchio prima in Campania: «Ambiente risorsa fondamentale» Damiano e Riccio: «Grazie a cittadini e azienda Sogesi per impegno costante»

Montesarchio sempre al top per raccolta differenziata. Legambiente, nella presentazione di oggi a Napoli del dossier “Comuni Ricicloni 2021” ha evidenziato che nella fascia che va dai 5 ai 15mila abitanti Montesarchio è il comune più virtuoso, primo in classifica con l'85 per cento di raccolta differenziata.

Più che soddisfatto il sindaco Franco Damiano, presente alla manifestazione con il consigliere delegato all'Ambiente, Nicola Riccio, e con il direttore tecnico di Sogesi, Mattia Pagnozzi.

«Ancora una volta veniamo premiati come Comune virtuoso per la raccolta differenziata, raggiungendo il primo posto nella nostra categoria. Sono contento perché questo è un risultato oltre che della nostra amministrazione e della società che gestisce la raccolta, la Sogesi, che ringrazio, di tutta la nostra comunità. Abbiamo cittadini attenti e questo è un gran risultato raggiunto: avere una popolazione consapevole che l'ambiente sia una risorsa fondamentale, che vada tutelato e preservato , è una base ottimale per raggiungere risultati sempre più lusinghieri e per conservare il nostro patrimonio ambientale integro e anche per valorizzare il nostro splendido tessuto urbano, mantenendo sempre alto il decoro».

Soddisfatto anche il consigliere delegato Nicola Riccio: «Non posso che ringraziare i cittadini, che si impegnano ogni giorno per tenere pulito il paese e ovviamente la società So.Gesi che da anni garantisce un servizio eccellente alla comunità»