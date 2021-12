"Agricoltura, Cultura e Turismo sociale", workshop a Cerreto Sannita L'evento è in programma sabato all'Istituto Carafa Giustiniani

“Agricoltura, Cultura e Turismo sociale” è il titolo del workshop, promosso ed organizzato per sabato (18 dicembre alle10), presso l’ISS “M. Carafa – N. Giustiniani di Cerreto Sannita dalla cooperativa sociale “Saturno” di Benevento.

L’incontro, promosso ed organizzato nell’ambito del progetto “Labor”, ha lo scopo di implementare azioni volte a promuovere la multifunzionalità in agricoltura, quale strategia capace di produrre esternalità positive, nei confronti dell’ambiente, del territorio, in campo sociale e culturale, ma anche di generare un valore economico in risposta alla domanda di beni e servizi espressa dai cittadini consumatori nei confronti del settore primario.

“In particolare – spiegano i promotori – l’obiettivo è quello di favorire l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati, attraverso l’implementazione di uno sportello ‘work lab’ volto a fornire il necessario supporto agli utenti, in termini di informazione e formazione per individuare opportunità lavorativa e di reintegrazione sociale nel contesto agricolo e del turismo sociale, anche attraverso la possibilità di accesso ad incentivi regionali, nazionali specificatamente rivolti ai giovani in cerca di primo impiego (Invitalia, Garanzia Giovani) o per l’avvio di start up.

Ad aprire i lavori saranno Giovanna Caraccio (Dirigente Istituto Carafa-Giustiniani) e Giovanni Parente (Sindaco di Cerreto Sannita e Presidente dell’Ambito Territoriale B04 di Cerreto Sannita), cui seguiranno gli interventi di Enzo Giangregorio (Coordinatore Sportello Assistenza Specialistica alle Imprese), Daniele Marra (Coordinatore Sportello di Work Lab), Fiorella Fiore (Storica dell’Arte, curatrice e critica d’arte), Olga Scotto di Vettimo (Docente di Teoria delle Arti Multimediali presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli), Angelo Bianco Chiaromonte (Fondazione SoutHeritage per l’arte contemporanea) e Michele Cignarale (Basilica Creativa cluster delle imprese culturali e creative della Basilicata). I lavori del workshop verranno trasmessi in live streaming su pagina facebook "labor” e sul canale YouTube "Carafa Giustiniani".