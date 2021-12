Covid, boom di contagi: nel Sannio 101 nuovi casi Aumentano i positivi a Benevento e in provincia

Centouno nuovi casi. E' boom di contagi nel Sannio dove il virus torna a circolare. Sono tanti, infatti, i focolai che si registrano. Un dato prevedibile a guardare le lunghe code per effettuare i tamponi, sia presso il punto allestito dall'Asl in via Mascellaro, sia presso i laboratori privati.

“Dobbiamo continuare a stare attenti – raccomanda l'assessore alle politiche sanitarie del Comune di Benevento, Alessandro Rosa – anche se il vaccino riesce a rendere meno gravi le conseguenze del virus per chi lo affronta dobbiamo capire che l'emergenza non è finita”.

E poi rilancia l'appello per le vaccinazioni ai più piccoli. “Non ci devono essere timori, i vaccini sono sicuri e necessari”.